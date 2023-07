62,5 mln złotych na drogi wiejskie w Kujawsko-Pomorskiem już rozdane. Wkrótce będą znane kolejne inwestycje

- To dodatkowe środki na rozwój i modernizację sieci drogowej w naszym regionie i jedne z ostatnich, które przydzielamy na tego rodzaju projekty – mówi marszałek Piotr Całbecki. - Jeśli wziąć pod uwagę także inwestycje drogowe finansowane z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków rządowych i środków własnych samorządów, to możemy stwierdzić, że ostatnie lata to naprawdę boom jeśli chodzi o inwestycje drogowe.