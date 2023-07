Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły pod ochroną Unii Europejskiej. To już drugi chroniony produkt z naszego regionu

Chronione Oznaczenie Geograficzne podkreśla związek między regionem a nazwą produktu - zwraca uwagę na to, że szczególną jakość danego produktu i jego renomę można w dużej mierze przypisać pochodzeniu geograficznemu.

Dolina Dolnej Wisły gwarantuje unikalny smak

Tak też Komisja Europejska podeszła do powideł śliwkowych, które są gwiazdą corocznego Święta Śliwki w Strzelcach Dolnych i popularnym produktem w Kujawsko-Pomorskiem i nie tylko. W unijnym opisie powideł z Doliny Dolnej Wisły czytamy m. in., że „wcześniejsza o 1,5-2 tygodnia fenologiczna wiosna w tym regionie powoduje wydłużenie okresu wegetacyjnego i w efekcie większą zawartość naturalnych cukrów w dojrzałych owocach."

Koncentracji cukrów sprzyja susza. KE podaje: "Niskie opady występujące w Dolinie Dolnej Wisły przyczyniają się do deficytu wody u śliwy odmiany węgierka zwykła, powodując u niej stres oksydacyjny. Roślina hamuje wzrost owoców powodując w nich koncentrację cukrów, witamin, polifenoli, błonnika, minerałów oraz wytwarza dodatkowe karotenoidy i kwas askorbinowy. Dzięki specyficznej jakości i dużej ilości surowca użytego do otrzymania 100 g produktu oraz długiemu procesowi smażenia, powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły zawierają w swoim składzie wyższy poziom cukrów pochodzenia naturalnego w stosunku do innych bezcukrowych powideł śliwkowych.”