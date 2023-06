Arbuz w rodzimej uprawie także w Kujawsko-Pomorskiem. Takie wymagania i zalety ma arbuz

Jak rośnie arbuz?

W Polsce hoduje się odmiany odporne na niskie temperatury, głównie w cieplarniach, w polu tylko z rozsady, sadzonej w końcu maja. Arbuzy rosną jak płożące się bądź wspinające pnącza, łodyga dorasta do 2-3 metrów. Na jednej roślinie występuje 10-30 kwiatów żeńskich i 100-400 kwiatów męskich. System korzeniowy arbuza jest bardzo rozległy i płytki; sięga na około 60 cm. Arbuz jest rośliną światłolubną i potrzebuje dużo wody. Dobrze rośnie na glebach próchniczych o pH 5,5-6,0, bogatych w składniki pokarmowe i na glebach wcześniej nie zajętych pod uprawę, ewentualnie na glebach po roślinach motylkowych oraz po warzywach kapustnych. Arbuzy można też sadzić w doniczkach. Wówczas należy używać lekkiego, zmieszanego z piaskiem kompostu.

Jakie są właściwości odżywcze arbuza?

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zachęca do jedzenia arbuzów:

- Poza cennymi witaminami i składnikami mineralnymi, wykazuje działanie zmniejszające ryzyko powstawania nowotworów oraz przedwczesnego starzenia się plamki żółtej. Ważnym związkiem w arbuzie jest także aminokwas cytrulina, który przyczynia się obniżenia ciśnienia krwi.

Cytrulina może także łagodzić bóle mięśni, dlatego chętnie wykorzystuje się ją do sporządzania różnych preparatów. Spożywanie arbuzów może pomóc nam utrzymać prawidłowy wygląd skóry i włosów. To wszystko za sprawą zawartych arbuzie karotenoidów i witaminy C.

Jakie są inne zalety arbuza i jak go pielęgnować w uprawie? Sprawdźcie w naszej galerii.