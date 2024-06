63-letni wędkarz utonął w Jeziorze Chabsko Małe. To pierwsza ofiara wody w te wakacje

Wczoraj około godz. 19.50 dyżurny policji w Mogilnie otrzymał alarmujące zgłoszenie o mężczyźnie, który wpadł z pomostu do wody. Do zdarzenia doszło na Jeziorze Chabsko Małe, w miejscowości Chabsko. Jak ustalono, mieszkaniec powiatu mogileńskiego przybył nad jezioro wraz z dorosłym synem, aby łowić ryby. Mężczyźni rozdzielili się i po pewnym czasie syn zauważył swojego ojca leżącego w wodzie. To on zaalarmował o zdarzeniu.

Na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe, które podjęły czynności reanimacyjne. Reanimacja trwała kilkadziesiąt minut. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować, a przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Teraz przyczyny i okoliczności tragedii pod nadzorem prokuratora wyjaśniają policjanci.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek nad wodą.