67. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie dopłynął do Bydgoszczy. Za uczestnikami 174 kilometry przygody [zdjęcia]

Kajakarze wspominają m.in. uciążliwy odcinek między hydroeelektrownią Tryszczyn a Stanicą Wodną w Janowie, położoną uroczo nad rozlewiskiem Brdy – Jeziorem Smukalskim. To z powodu wyjątkowo niskiego stanu wody, a przez to tworzeniu się mielizn i wypłyceń. Także samo przejście przez zaporę w Tryszczynie i wodowanie w wypełnionej błotem zatoczce było nie lada przeżyciem. Na podwodnych przeszkodach, w tym na kamiennych rafach, zdarzały się wywrotki.

- 35 osób uczestniczyło od startu spływu w Przechlewie w sobotę 15 lipca do końca w niedzielę 23 lipca, ale na trasie dołączali inni, by przepłynąć z nami krótsze odcinki. W tym roku zabrakło jednak ekipy z zagranicy, którą zwykle stanowili kajakarze niemieccy – relacjonuje Andrzej Gomol , komandor imprezy.

67. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie ruszył z Przechlewa do Bydgoszczy

Przez zielone królestwo Borów Tucholskich...

Ale to tylko przysłowiowa łyżka dziegciu w beczce miodu. Dopisały pogoda i towarzystwo, a to stanowili wodniacy z Bydgoszczy, Torunia, Chełmna, Gdańska, Wrocławia, Lublina i Warszawy. Przez tydzień od startu w Przechlewie do przystani Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego "Lotto - Bydgostia" w Bydgoszczy przepłynęli 174 kilometry.