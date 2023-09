84. rocznica wybuchu II wojny światowej w Żernikach. Odsłonięto tablice upamiętniające dawnych mieszkańców [zdjęcia]

Na ścianie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach odsłonięto dwie tablice. Upamiętniają one mieszkańców Żernik: Powstańca Wielkopolskiego i proboszcza, który jednocześnie był kronikarzem XIX-wiecznych Żernik.

Druga tablica to hołd złożony ks. Bronisławowi Echaustowi. Był nie tylko kapłanem i społecznikiem, ale także kronikarzowi XIX-wiecznych Żernik.

- Mając 32 lata przybył do Żernik, które właśnie utraciły prawa miejskie, ale zamiast marudzić, wziął się do pracy i zaczął prowadzić swoją wspaniałą kronikę, w której zapisywał małe i duże wydarzenia dotyczące Żernik i okolic. Zanotował m.in. ile rodzin opuściło swoje domy i wyjechało do Ameryki oraz wymienił ich nazwiska. Odnotował również śmierć swojej mamy Pauliny. Warto zauważyć, że jego kronikarskie zapiski sprzed 1886 roku pochodzą z ustnego przekazu jednego z mieszkańców, którego rodzina zamieszkiwała Żerniki od ponad dwustu lat - powiedział ks. Janusz Błachowiak, fundator tej tablicy.