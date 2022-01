Aaron Cel wraca do kadry! Na liście powołanych także Andrzej Pluta

Polska rozpoczęła kwalifikacje od porażek z Izraelem i Niemcami. Na razie zajmuje ostatnie miejsce w grupie, a dwie porażki z Estonią grożą nam zepchnięciem do III ligi w Europie i potem przebijanie się przez pre-kwalifikacje do kolejnych dużych turniejów.

Trener Igor Milicić po pierwszych meczach był krytykowany za zbyt radykalne odmłodzenie kadry. Zrezygnował z zawodników, którzy byli filarami kadry Mike'a Taylora i decydowali o wynikach na mistrzostwach świata w Chinach. Odmłodzony zespół nie poradził sobie w pierwszych meczach i trener wyciągnął odpowiednie wnioski. Na liście powołanych na dwumecz z Estonią są A.J. Slaughter, Aaron Cel i Damian Kulig.

- Do szerokiego składu kadry w tym okienku, po konsultacji z całym sztabem szkoleniowym, postanowiliśmy dołączyć kilku bardziej doświadczonych zawodników. Już wcześniej sygnalizowałem, że nie wykluczam powołania tych graczy, gdy reprezentacja będzie ich potrzebowała. Ponadto, trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawia, że musimy być gotowi na nieobecność niektórych koszykarzy. Przed nami niezwykle ważne spotkania przeciwko Estonii. Liczymy w nich na zwycięstwa, które pomogą nam w awansie do drugiej fazy grupowej kwalifikacji do mistrzostw świata - mówi trener Igor Milicić.