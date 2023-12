Abramczyk nadal z Polonią Bydgoszcz. Zobacz, co na konferencji mówił Jerzy Kanclerz

Tomasz Gollob walczy. "Do końca, tak samo jak na torze". Co słychać u mistrza?

- To wielki honor móc sponsorować bydgoski sport - podkreślał Czesław Abramczyk, prezes firmy. - To wszystko się łączy; zdrowie, ryby, sport, aktywność. W ostatnich sezonach splot pewnych okoliczności spowodował, że nie udało się awansować, ale będziemy dalej wspierać drużynę . Razem musimy zrobić wszystko, by dać bydgoszczanom tę radość, żeby nasz bydgoski zespół znalazł się w ekstralidze - dodał.

Szef Polonii Jerzy Kanclerz również nie krył zadowolenia z przedłużenia współpracy. - Jestem dumny i zadowolony, że będziemy współpracować już piąty rok. Pierwszą umowę podpisaliśmy w lutym 2020 roku. Mogę zdradzić, że sezon 2024 kwota z pierwszej umowy wzrosła trzykrotnie, jest to również o sto procent więcej niż rok temu - zdradził. - Ta współpraca jest owocna. To nie tylko cyfry, o których wspomniałem, ale to także zakup silnika, z którego korzystał w sezonie 2023 Daniel Jeleniewski. Teraz jest do dyspozycji naszego klubu. Firma Abramczyk pomogła także przy kontraktowaniu Mateusza Szczepaniaka, który dołączył do drużyny w trakcie minionego sezonu.