Abramczyk Polonia Bydgoszcz jest najlepsza, ale musi to potwierdzić

- W pierwszej rundzie zmierzymy się z Wybrzeżem, a czy to dla nas wygodny przeciwnik, okaże się za jakiś czas, po dwóch meczach - dodaje Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - W sporcie nie można za dużo zaplanować. Do tego żużel jest mocno zależny od sprzętu, a nawet pogody, więc wszystko będzie miało znaczenie. W klubie jest pełna mobilizacja, każdy pracuje, by jak najlepiej przygotować się do tych spotkań. Pary ćwierćfinałowe, mniej więcej, znaliśmy jeszcze przed ostatnią rundą fazy zasadniczej. Wielkich zaskoczeń więc nie było, może poza przegraną Falubazu w Gnieźnie. To jednak pozostało bez wpływu na układ tabeli. Zresztą, nie oglądamy się na innych, skupiamy się na swoich meczach. Zrobiliśmy pierwszy krok, ale te najważniejsze jeszcze przed nami. Szykujemy się na twardą walkę o każdy punkt - dodaje. - Wybrzeże weszło do play off z ostatniego miejsca, ale to nie ma znaczenia. Każda z sześciu drużyn ma szansę na przejście dalej, na awans i pewnie w każdym klubie trwają teraz narady i przygotowania do walki. Będzie bardzo ciekawie. Ćwierćfinały odkryją już sporo kart.