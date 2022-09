Abramczyk Polonia Bydgoszcz ma skład na 2023 rok. Ma znów włączyć się do walki o awans

Pierwsze wnioski pojawiły się od razu. - Więcej oczekiwaliśmy od Mateja Zagara. Jemu samemu chyba się wydało się, że I liga będzie słabsza i jako były ekstraligowiec będzie z marszu robił dwucyfrówki. A nastąpiła weryfikacja - komentował prezes Polonii. - Słabiej niż oczekiwaliśmy wypadł też Oleg Michaiłow i Przemek Konieczny.

To właśnie Zagar był pierwszym do "skreślenia" z przyszłorocznego składu. Nie sprawdził się jako lider - w sumie zdobywał średnio 8,72 pkt na mecz, co plasowało dopiero go pod koniec drugiej dziesiątki zestawienia wszystkich pierwszoligowców.

Skład drużyny na rok 2023 prezes Kanclerz rozpoczął od przedłużenia kontraktów z Wiktorem Przyjemskim i Kennethem Bjerre. Ważną umowę ma Oleg Michaiłow (w grę wchodzi jednak opcja wypożyczenia), są też młodzi Bartosz Głogowski i Bartosz Nowak.