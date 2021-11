Abramczyk Polonia Bydgoszcz odkryła karty. Mocny skład na 2022 rok! [zdjęcia, wideo]

Potwierdziły się nasze nieoficjalne informacje - bydgoską drużynę wzmocnili Matej Zagar, Adrian Miedziński oraz junior: Przemysław Konieczny. Wcześniej kontrakty podpisali Kenneth Bjerre, Oleg Michaiłow, Roman Lachbaum i Daniel Jeleniewski. Ważną umowę miał Wiktor Przyjemski.

- Drużyna została zupełnie przemeblowana, większość zawodników to nowe twarze w Bydgoszczy, ale są dobrze znani kibicom - komentował Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - Kenneth Bjerre przyszedł do nas z Grudziądza i wierzę, że pomoże nam w walce o najwyższe cele. Liczę, że bydgoscy kibice dobrze przyjmą Adriana Miedzińskieg. W jego transferze pomógł nam Adam Krużyński z firmy Nice. Podobnie było przy rozmowach z Matejem Zagarem. Daniel Jeleniewski, w minionym sezonie wsparł nas w trudnym momencie i szybko dogadaliśmy się co do kolejnego. Dla Olega Michaiłowa będzie to pierwszy sezon w polskim klubie, a z nami związał się na dwa lata. Będzie też z nami Roman Lachbaum i mamy nadzieję, że u nas się odbuduje. Umowy z Przemkiem Koniecznym nie byłem pewny do wczorajszego, późnego wieczora. Negocjacje skończyły się jednak sukcesem. To będzie ostatni rok Przemka w kategorii juniora, a jeśli dobrze się rozwinie, zostanie z nami na dłużej. Są jeszcze młodzi Hubert Gąsior i Aaron Grysiak, którzy będą startować w drużynowej młodzieżówce. Bartek Głogowski od maja będzie mógł startować w ligowej drużynie. Mamy też oczywiście naszą perełkę Wiktora Przyjemskiego i bardzo liczymy, że będzie mocnym punktem drużyny - opisał krótko prezes Polonii. Dziękując za wsparcie klubu prezydentowi Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu, władzom miasta i sponsorom - przede wszystkim - tytularnemu drużyny, Czesławowi Abramczykowi i jego firmie.