Abramczyk Polonia Bydgoszcz - ROW Rybnik. Dwa mocne ciosy w końcówce [zdjęcia]

To miał być hit 6. kolejki eWinner I ligi i zacięta walka o zwycięstwo. I tak było - do ostatniego biegu sprawa zwycięstwa w tym spotkaniu była otwarta .

Szansa nadarzyła się w 13. biegu, gdy na 5:1 przez trzy okrążenia jechali Tarasenko i Jewgienij Sajdullin. Na ostatnim okrążeniu tego drugiego zaatakował Wiktor Trofimow. Próbował wcisnąć się między Sajdullina a pneumatyczną bandę, ale miejsca tam było za mało. Polonista upadł, sędzia włączył czerwone światło, ale ostatecznie zaliczył kolejność zawodników sprzed wypadku, a Trofimow został wykluczony.

Przewaga gospodarzy wzrosła do 6 punktów. To dało z kolei większe taktyczne pole manewru Markowi Cieślakowi. Trener ROW zdecydował się dwa razy puścić do walki najskuteczniejszego w rybnickiej ekipie Kacpra Gomólskiego. W 14. wyścigu zmienił Trofimowa i nie zawiódł - razem z Holtą przywieźli podwójne zwycięstwo i wrócili do gry!