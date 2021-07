Abramczyk Polonia Bydgoszcz rozbiła Wybrzeże Gdańsk! Awans do play off ciągle możliwy [zdjęcia]

Dla bydgoskiej drużyny to był mecz ostatniej szansy - tylko wygrana i to z bonusem (do odrobienia było 10 punktów) pozwalała dalej myśleć o awansie do górnej czwórki. Z niej wypchnąć trzeba było właśnie ekipę z Gdańska, która po słabszym początku sezonu mocno się rozpędziła.

Abramczyk Polonia, prześladowana kontuzjami, znów nie wystartowała w swoim optymalnym składzie, bo David Bellego, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zdążył się wykurować. Do składu wrócił za to Grzegorz Zengota.

I to on rozpoczął spotkanie od pewnego zwycięstwa. Za jego plecami do mety dojechał Daniel Jeleniewski i mieliśmy podwójne zwycięstwo. Tyle samo punktów dołożyli juniorzy i już na początku spotkania Polonia objęła wysokie prowadzenie. Po trzecim wyścigu gospodarze wyrównali stan dwumeczu.

