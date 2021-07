Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk na żywo. Ostatnia szansa na play off?

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk na żywo

Abramczyk Polonia Bydgoszcz

9. Daniel Jeleniewski

10. Adrian Gała

11.

12. Andreas Lyager

13. Wadim Tarasenko

14. Wiktor Przyjemski

15. Nikodem Bartoch

16. Jewgienij Sajdullin.

Wybrzeże Gdańsk:

1. Rasmus Jensen

2. Krystian Pieszczek

3. Jakub Jamróg

4. Michał Gruchalski

5. Wiktor Kułakow

6. Alan Szczotka

7. Piotr Gryszpiński

•Pierwszy bieg o godz. 20.15

Polonia - wybrzeże. Wynik na żywo

Abramczyk Polonia ma pięć meczów do końca rundy zasadniczej i tyle też punktów traci do upragnionej czwórki. Na 4. miejscu w tej chwili jest właśnie Wybrzeże Gdańsk, dlatego ten mecz ma tak duże znaczenie. Polonia potrzebuje zwycięstwa z bonusem, żeby zachować realne szanse na play off. To oznacza, że musi w poniedziałek wygrać różnicą przynajmniej jedenastu punktów.