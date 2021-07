Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Start Gniezno. Jedziemy już w tym tygodniu

- Najpierw proponowaliśmy, by ten mecz odjechać 25 lipca, ale Główna Komisja Sportu Żużlowego i telewizja ustaliły inną datę. Jedziemy już w czwartek - potwierdził Jerzy Kanclerz, prezes Polonii.

Znamy już trzeci termin tego spotkania. Abramczyk Polonia ze Startem zmierzy się już w czwartek (15 lipca). Początek meczu zaplanowano na godzinę 20, a transmisja będzie do obejrzenia na antenie nSport+ .

Poloniści do meczu ze Startem podchodzili już dwa razy. Najpierw w czerwcu, a potem w ostatni piątek (9.07). Na przeszkodzie stawała jednak kiepska pogoda i mecze przekładano.

Tak Polonia cieszyła się z powrotu do ekstraligi. Powtórka w tym roku? [zdjęcia]

To bardzo ważne spotkanie dla bydgoskiej ekipy, która wciąż walczy o awans do play off. Jeśli poloniści wygrają czwartkowe spotkanie, zgarną trzy punkty (dwa za mecz i bonus za zwycięstwo w dwumeczu) i przesuną się na czwarte miejsce w tabeli.