Adam F. z Grudziądza nawoływał publicznie do zbrodni na małżeństwie gejów: Jakubie i Dawidzie. Usłyszał wyrok!

Co oznacza pięć miesięcy ograniczenia wolności dla F.? Zgodnie z wyrokiem przez pięć miesięcy Adam F. będzie musiał świadczyć nieodpłatną pracę na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w miesiącu.

Na tym nie koniec kar. Sąd Rejonowy w Grudziądzu, który uznał F. za winnego publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni, zobowiązał go do pójścia do pracy zarobkowej. A ponadto sąd zasądził, że wyrok w tej sprawie ma zostać podany do publicznej wiadomości. Oczywiście koszty z tym związane musi ponieść sam skazany.

Jakub i Dawid: - Ten wyrok jest dla nas ogromnie ważny

Małżeństwo gejów, wobec którego groźby kierował F., podkreśla że wyrok który zapadł jest ogromnie ważny, bo świadczy o tym, że osoby które im grożą albo nawołują do przemocy wobec nich, nie są bezkarne.