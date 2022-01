Adrian D. z Grudziądza oskarżony o znęcanie się nad dziećmi ma przedłużony areszt

Adrian D. w październiku ub. roku po ujawnieniu śladów znęcania się nad sześciotygodniową Adą została tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Sąd Rejonowy w Grudziądzu przedłużył mu areszt do kwietnia 2022 roku. Niebawem ma zostać wyznaczony pierwszy termin rozprawy Adriana D. i Sylwii C.

Policzkował niemowlę, uderzał ręką

Ponadto Adrian D. usłyszał zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad dwójką dzieci swojej konkubiny Sylwii C. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w okresie od marca do 9 października ub. roku oskarżony znęcał się psychicznie i fizycznie nad nieporadnymi ze względu na wiek i stan zdrowia dziećmi konkubiny: 7 letnim synem w ten sposób, że szarpał go za ręce, dawał klapsy w pośladki, uderzył w plecy kapciem oraz zabawkowym młotkiem w głowę oraz wyzywał go słowami wulgarnymi i poniżał oraz 4 letnią córką w ten sposób, że używał wobec niej słów wulgarnych, ciągnął za ręce, dawał klapsy w pośladki za odmowę spożywania posiłku oraz poniżał.