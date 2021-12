Rodzice zmarłej Ady z Grudziądza usłyszeli kolejne zarzuty: o znęcaniu się nad pozostałą dwójką dzieci

Adrian D. przebywa w tymczasowym areszcie. Za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem nad sześciotygodniową córką grozi mu do 10 lat więzienia, a za znęcanie nad dziećmi konkubiny do 8 lat więzienia. Sylwia C. przebywa na wolności. Za spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla życia Adrianny grozi jej do 5 lat więzienia, a za znęcanie nad dwójką pozostałych dzieci do 8 lat za kratami.

Aleksandra Pasis