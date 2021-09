AGRO SHOW. Tak było podczas pierwszego dnia międzynarodowej wystawy w Bednarach koło Poznania (zdjęcia) Lucyna Talaśka-Klich

24 września minął pierwszy dzień Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW. Do Bednar, koło Poznania, przyjechało także wielu rolników i wystawców z Kujaw i Pomorza. Już w pierwszy dzień imprezy (w piątek) na terenie wystawy było wielu zwiedzających. Gospodarze mówili, że brakowało im takich imprez. Niektórzy z nich przyjechali nie tylko po to, żeby zobaczyć nowości w branży rolniczej, ale także dlatego, by spotkać się z innymi rolnikami. Wystawcy przyznawali, że nie spodziewali się aż tak dużej frekwencji.