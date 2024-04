CUK Anioły Toruń zrobiły pierwszy krok do awansu do turnieju finałowego II ligi

Drugi set rozpoczął się źle dla zawodników z Torunia. Spadła jakość ich gry, szczególnie w ataku. Przegrywali 3:7 i trener Stelmach poprosił o czas. Jednak poprawy nie było, bo straty wzrosły do sześciu punktów (5:11) . Jednak to ich nie podłamało, bo sukcesywnie odrabiali straty. Po raz pierwszy doprowadzili do remisu 21:21 . Końcówka też należała do nich.

Trzecia partia była wyrównana do stanu 10:10. Wtedy toruńscy siatkarze zdobyli cztery punkty z rzędu. Zyskali spokój i wrócili do dyspozycji z pierwszej odsłony. Spokojnie dograli do końca, kontrolując to, co działo się na boisku. W sumie uporali się z rywalem w zaledwie 80 minut.

W sobotę o godz. 18 CUK Anioły zmierzą się z gospodarzami turnieju - Metro Family Warszawa.

W niedzielę o godz. 15.30 ostatni mecz z WKS Wieluń.