Akcja Inspiracja dotarła do Bydgoszczy. Młodzi ludzie są zainteresowani karierą zawodową

- To wydarzenie, ósma już edycja Akcji Inspiracja, skierowane jest do młodych ludzi, do licealistów i studentów, które ma na celu wskazanie im ścieżek kariery, która stoi przed nimi otworem – mówi Kamil Tomkowicz, moderator spotkania, członek zarządu Our Future Foundation, która zorganizowała to wcześniejsze wydarzenia w polskich miastach.

Kamil Tomkowicz dodaje, że młodzi ludzie często borykają się z tym problemem, że kończą liceum i studia, i nie potrafią zdecydować co robić dalej. Szkoła ich do tego nie przygotowuje i nie pomaga w podjęciu decyzji, więc Our Future Foundation (Nasza Fundacja Przyszłości) stara się tę lukę wypełnić i wskazać jak najwięcej ciekawych możliwości, przedstawić jak najwięcej autorytetów. Chce ich zainspirować do aktywnego myślenia o swojej karierze, podpowiedzieć co mogą zrobić. I jak się okazuje młodzież jest zainteresowana.