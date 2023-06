Zlot samochodów japońskich "Aka Shiro" w Grudziądzu

Z powodzeniem imprezę o ogólnopolskim zasięgu udało się zorganizować dzięki pasji, zaangażowaniu i miłości do motoryzacji japońskiej. Na zlot "Aka Shiro" do Grudziądza przyjechali właściciele samochodów japońskich marek i ich miłośnicy zorganizowani wokół facebokowego profilu "Japanese Night Riders" . Blisko 80 samochodów z całego kraju! Bo fani japońskiej motoryzacji to zgrana i zaangażowana społeczność.

Wśród aut, które mogliśmy zobaczyć w grudziądzkiej marinie, były sportowe, często tuningowane pojazdy oraz modele klasyczne takich marek jak: