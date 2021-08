Aleksandrów Kujawski. Antyszczepionkowcy wdarli się do domu dziecka. Ojciec pozbawiony praw rodzicielskich nie chce zaszczepienia dzieci

Antyszczepionkowcy wtargnęli do domu dziecka w Aleksandrowie Kujawskim

Sprawę nagłośnił magazyn "Wysokie Obcasy" - dodatek do "Gazety Wyborczej". Do zdarzenia doszło pod koniec lipca br. Według relacji Aliny Mikołajskiej, dyrektor placówki, za wszystko odpowiada ojciec czwórki wychowanków, który jest pozbawiony praw rodzicielskich. Podczas wizyt w domu dziecka nie zgadzał się na szczepienie swoich dzieci. Dyrektorka tłumaczyła mu, że opiekun prawny dwójki z nich zgodził się na zabieg. Po kolejnej wizycie ojca, do ośrodka placówki wtargnęła grupa antyszczepionkowców.

– Siedziałam w gabinecie i pracowałam, kiedy nagle do biura weszło mi kilka osób z antyszczepionkowymi banerami, które zaczęły się domagać, żebym zaprzestała "szprycowania dzieci" i "eksperymentów medycznych" – relacjonuje GW dyrektor Mikołajska.

Sprawa trafiła już do prokuratury.