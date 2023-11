Alicja Węgorzewska, trenerka z programu "The Voice senior". Tak mieszka i żyje na co dzień

Alicja Węgorzewska na warszawskim Ursynowie mieszka już tu 27 lat - To miejsce znalazłam sama. To miejsce jest moim azylem, ponieważ jest trochę na uboczu, ale też zamknięte. Mogę zamknąć dom i wyjechać na trzy miesiące, rok albo dwa. Wracam i wszystko jest w najlepszym porządku - wyznała Alicja Węgorzewska w programie TVP 2 "Pytanie na śniadanie". Tak mieszka i żyje Alicja Węgorzewska, trenerka z "The Voice Senior". Zobaczcie zdjęcia >>>>

screen z programu TVP "Pytanie na śniadanie"