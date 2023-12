Marek Kaliszuk - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto gwiazda programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Marek Kaliszuk pochodzi z Olszyna. Ma 43 lata. Marek Kaliszuk to polski aktor i piosenkarz. Występował w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Gliwickim Teatrze Muzycznym i Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i w stołecznym teatrze "Kapitol". W telewizji zadebiutował w serialu "Lokatorzy". Grał również w takich serialach jak między innymi: "M jak miłość", "Klan", "Egzamin z życia", "Niania", "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz". Występował w "Tańcu z gwiazdami". Największą popularność przyniosło mu zwycięstwo w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Był też jednym z wokalistów teleturnieju "Jaka to melodia" oraz jurorem drugiej edycji programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Marek Kaliszuk >>>>

screen z programu "Pytanie na śniadanie"