Alimenty 2023. Dłużnik alimentacyjny - rekordzista z województwa kujawsko-pomorskiego zalega już ponad 606 tys. zł

- Dłużnicy alimentacyjni to grupa szczególnie skora do niepłacenia także za inne swoje zobowiązania - podkreśla Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. - Wśród nich 176,2 tys., czyli 60 proc., widnieje w KRD z powodu innych zaległości. Sumują się one do kwoty niemal 2,4 miliardów zł, w tym aż 1,95 mld zł winni są tak zwani multidłużnicy. Tym niechlubnym tytułem określamy osoby, które posiadają zobowiązania wobec co najmniej trzech wierzycieli. Wśród uchylających się od alimentów jest ich znów ponad połowa, a dokładnie 61 proc. Rekordziści potrafią być pozadłużani nawet w 20 firmach.