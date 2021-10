Andrea Bocelli zagości na ekranie kina Helios w Bydgoszczy! Melomani obejrzą koncert z Nowego Jorku

Andrea Bocelli, jeden z najpopularniejszych i uwielbianych tenorów świata, pojawi się na ekranach wybranych kin Helios, m.in. w Bydgoszczy. Koncert „One night in Central Park” zostanie zaprezentowany w ramach projektu Helios na Scenie. Na wszystkich melomanów czeka niesamowite wydarzenie – w zaciszu kinowej sali wybrzmią między innymi: Ave Maria, Time to say goodbye czy La donna e mobile.