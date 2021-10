Kujawsko-Pomorskie. Noszą maseczkę w plecaku zamiast na twarzy. Uczniowie coraz częściej ignorują obowiązek zakrywania nosa i ust

Jak informuje Tadeusz Dąbrowski, dyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, obecnie zdalne lekcje ma część uczniów 11 placówek w całym województwie (stan z czwartku 7 października, z godz. 11.20). W Bydgoszczy jest to młodzież z dwóch placówek: V LO i Zespołu Szkół Elektronicznych (po 1 klasie). Ci uczniowie w piątek 8 października kończą naukę przez internet. Z kolei wczoraj na zdalne nauczanie zostały skierowane dzieci z trzech klas IV-VIII Szkoły Podstawowej we Wtelnie. Do 10 października potrwają zdalne lekcje dla niektórych uczniów SP w Chełmnie i SP w Dobrzejewicach (po 1 oddziale).

Frekwencja lepsza, ale maseczki noszą... w plecaku

Paradoksalnie, choć przybywa potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19, to z frekwencją uczniów jest teraz lepiej niż było we wrześniu. - Chorują pojedyncze osoby w klasach – informuje Przemysław Kotłowski, dyrektor SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy. - Nie mieliśmy do tej pory przypadku zakażenia COVID-19. Jesteśmy wyposażeni w maseczki, płyny do dezynfekcji, są także trzy stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, znajdujące się przy wejściach. Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek w częściach wspólnych, ale zdarzają się rodzice, którzy żądają, aby ich dziecko nie musiało zasłaniać ust i nosa. Wtedy rozmawiamy z nimi indywidualnie.