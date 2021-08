„Anioły Miłosierdzia” – Nagroda Świętego Wawrzyńca dla Caritas Sępólno [zdjęcia]

Uroczystość wręczenia nagrody Świętego Wawrzyńca odbywa się co roku 10 sierpnia w dniu liturgicznego wspomnienia patrona miasta. Wyróżniony otrzymuje statuetkę oraz dyplom potwierdzający przyznanie nagrody. Nagroda Świętego Wawrzyńca to najwyższe wyróżnienie przyznawane w gminie Sępólno Krajeńskie. Otrzymują je osoby lub instytucje, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji lub rozwoju Sępólna. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy, pod warunkiem zebrania co najmniej dwustu podpisów poparcia, statutowe organy stowarzyszeń działających na terenie gminy, ale też grupa co najmniej ośmiu radnych. Ostatecznego wyboru laureata dokonuje burmistrz po zasięgnięciu opinii przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz wszystkich komisji rady miejskiej. Do tej pory wręczono już 20 takich nagród.