"Anioły" sprowadzone na ziemię. Klęska Apatora Toruń w Lublinie. Derby w Grudziądzu meczem o play off?

Pogłoski o zwyżce formy For Nature Solutions Apatora były mocno przesadzone. Torunianie zostali zdeklasowani w Lublinie, a honoru drużyny znowu bronił wyłącznie Emil Sajfutdinow. - Play off się zbliża, a my nie jesteśmy w kolorowej sytuacji - przyznaje lider "Aniołów".