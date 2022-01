Anwil pisze nową historię z Urlepem, Twarde Pierniki jadą do Stargardu

Temperaturę we Włocławku podniosły ostatnio pogłoski o zainteresowaniu Konahem Mathewsem ze strony Fenerbahce, ale póki co Mathews w sobotę ma poprowadzić Anwil do kolejnego zwycięstwa. Tym razem okazja jest szczególna, bo w Hali Mistrzów pojawi się Śląsk Wrocław. Już to wystarczy na klasyk PLK, a przecież trenerem rywali jest Andriej Urlep, który z Anwilem zdobył pierwsze mistrzostwo Polski dla Włocławka.

Doświadczony Słoweniec ostatniej wizyty w Hali Mistrzów nie wspomina najlepiej: to był słynny półfinał Anwil - Zastal, „we wanna steals” Igora Milicicia i niesamowite trafienia duetu Almeida - Hosley. Tym razem także zanosi się na wielkie emocje, bo obie drużyny grają ostatnio świetnie. Śląsk kiepsko rozpoczął sezon, ale potem Urlep zrobił porządek w zespole, który z dziewięciu ostatnich ligowych meczów przegrał tylko jeden (u siebie 85:88 z Zastalem Zielona Góra).