Anwil Włocławek: przegrane małe bitwy i katastrofa na końcu

To musi niepokoić fanów Anwilu. Drużyna w PLK ma już dwie porażki więcej niż lider ze Słupska, w Pucharze Polski odpadła w pierwszym meczu, choć była uznawana za największego faworyta. Co ciekawe, rok 2022 Anwil rozpoczął świetnymi wygranymi z topowymi drużynami: Zastalem w Zielonej Górze, u siebie ze Stalą Ostrów i Śląskiem Wrocław. Potem przyszły trzy ligowe porażki plus pucharowa w Lublinie, duże problemy w defensywie i wahania gry w ataku.

W Lublinie przegrał z Kingiem, choć prowadził już różnicą 26 punktów. Jonah Mathews: - W pierwszej połowie zagraliśmy swoją koszykówkę, bardzo dobrze w obronie, skutecznie w ataku. Trener przestrzegał nas w przerwie, że mecz się nie skończył. To nie jest absolutnie jego wina, to my zawiedliśmy po przerwie. Takie mecze się zdarzają, ale porażka już w pierwszej rundzie bardzo boli.