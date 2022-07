Apator Toruń - Stal Gorzów na trybunach. Tak kibicowaliście "Aniołom"! [zdjęcia]

Fantastyczna walka, wielkie emocje do ostatniej prostej i zwycięstwo Apatora Toruń ze Stalą Gorzów. Kibice "Aniołów" długo po meczu fetowali zwycięstwo, bo był to bez wątpienia mecz sezonu w Toruniu. Jak kibicowaliście Apatorowi? Zobaczcie naszą galerię zdjęć z trybun Motoareny!Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Piotr Lampkowski