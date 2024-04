Apator Toruń zaprezentowany. Tak bawiliście się z żużlowcami w auli UMK!

Wiosna to prawdziwa rewia mody w klubach żużlowych, a kibice z ciekawością czekają, w jakich „barwach wojennych” będą ścigać się ich pupile. W Toruniu było różnie. W czasach Romana Karkosika drużyna prezentowała się na torach w czarnych barwach, potem były białe stroje, w ostatnich latach dominowały barwy klubowe, czyli niebieski, biały i żółty.

Tuż przed oficjalną prezentacją teamu temperaturę podgrzał Robert Lambert, który w poniedziałek opublikował swoje zdjęcie w bardzo wyrazistym, fioletowym stroju. To był jedynie żart primaaprilisowy. Tak naprawdę dominującą barwą w kevlarach „Aniołów” na sezon 2024 będzie niebieska. Nowy strój żużlowców zobaczyliśmy we wtorek podczas prezentacji drużyny w auli UMK.

Jak ulał pasuje to do stylu budowy drużyny Przemysława Termińskiego. Apator jako jedyny klub w PGE Ekstralidze nie dokonał żadnych zmian w kadrze przed tym sezonem. Co więcej, z kluczowymi zawodnikami przedłużył kontrakty już na sezon 2025 (Emil Sajfutdinow, Robert Lambert i Patryk Dudek).