Ardanowski o sprawie Pegasusa: - Nawet jeśli mnie podsłuchiwano, jestem spokojny. Bo nie kłamię!

Co pan pomyślał, gdy dowiedział się, że - jak wynika z analizy Citizen Lab - znalazł się pan na liście polityków inwigilowanych systemem Pegasus?

Pomyślałem, że - jeżeli okaże się to prawdą - jest to absolutny skandal! Prezes Jarosław Kaczyński oraz byli szefowie służb specjalnych - Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński twierdzą, że podsłuchów nie było, jednak przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej uważają, że Pegasus był nielegalnie wykorzystywany do inwigilacji. Czyli słowo przeciw słowu. To musi być wyjaśnione!

Jest pan niepokornym posłem. Czy to mogłoby mieć znaczenie?

To, czy jestem niepokorny, a nawet z jakiej jestem opcji politycznej, nie powinno mieć żadnego znaczenia. Nie mogli być inwigilowani, ani posłowie PiS-u, ani ówczesnej opozycji!

Za takie sprawy w USA Richard Nixon stracił stanowisko prezydenta. Gdyby okazało się, że Pegasus był nielegalnie wykorzystywany do inwigilacji, do szukania haków, to ci którzy coś takiego by czynili, powinni ponieść bardzo surową karę. Byłaby ona elementem odstraszania dla tych, którzy chcieliby jeszcze kiedykolwiek w tak podły sposób postępować.