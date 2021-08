Arkadiusz Stefaniak p.o. wójta gminy Kijewo Królewskie. Zdecydował prezes Rady Ministrów

Przypomnijmy, poprzedni wójt gminy Kijewo Królewskie Mieczysław Misiaszek, zrezygnował w funkcji i przeszedł na emeryturę. Od 6 lipca gminą zarządza Dorota Bukowska, sekretarz. Procedury są takie, że w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wskazana przez prezesa Rady Ministrów, czyli tzw. komisarz. I na tego właśnie, od dnia 16 sierpnia 2021 roku, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Arkadiusza Stefaniaka.

Kim jest Arkadiusz Stefaniak?

Arkadiusz Stefaniak jest znany mieszkańcom powiatu chełmińskiego - jeszcze do ubiegłego miesiąca był radnym Rady Powiatu Chełmińskiego. W wyborach samorządowych w 2018 roku mieszkańcy naszego powiatu zaufali jemu i oddając swoje głosy wybrali na swojego reprezentanta w Radzie. W gminie Chełmno, gdzie mieszka, znają go jeszcze lepiej. To tutaj tak zaangażował się w działalność społeczną w OSP Nowawieś Chełmińska, że strażacy wybrali go na wiceprezesa tej jednostki.