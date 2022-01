Arku, skontaktuj się ze mną – prosi matka, która straciła kontakt z synem

- Pochodzę z Kruszwicy, ale wyprowadziłam się do Kalisza, a później do mojego męża do Grudziądza – mówi pani Danuta. - Arek zadecydował wówczas, że zostaje z babcią w Kruszwicy. Ale w końcu z babcią też się pokłócił i wyprowadził aż do Zamościa, gdzie przebywał około 5 lat. Mieszkał tam między innymi w schronisku dla bezdomnych.

Trafił do schroniska dla bezdomnych

Po powrocie przebywał w Kruszwicy i w okolicach Inowrocławia. Miał przyjaciół, którzy mu pomogli. Ale z nimi też zerwał kontakty. Później pracował gdzieś w okolicach Torunia za jedzenie i nocleg.

Danuta: - Ostatni kontakt miałam z synem, gdy był pensjonariuszem schroniska dla bezdomnych w Toruniu. Zadzwonił do nas ze schroniska. Wówczas, gdy dzwonił, byłam zła na niego za to wszystko co się stało i dziś żal mi że ta rozmowa tak wyszła, że później już nie zdecydował się na kontakt.