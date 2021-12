Miasta adaptują się do zmian klimatu. Wzorem jest Bydgoszcz

Jest to jedyna w takiej skali inicjatywa w Europie, w której resort klimatu wspiera administrację lokalną koordynując działania przystosowawcze do skutków zmian klimatu. Projekt stanowi pierwszy krok na drodze do adaptacji terenów miejskich do zmian klimatu. Projektu uruchomi podobne działania na poziomie lokalnym w mniejszych miastach i gminach.

Jak przekonuje ministerstwo – program przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami zmian klimatu ok. 30 proc. ludności Polski.

Plany opracowywane są dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Jako wzór stawia się Bydgoszcz i to zdjęcie miasta nad Brdą widnieje na zdjęciu promującym projekt. Największe kujawsko-pomorskie miasto (ponad 340 tys. mieszkańców) umieszczono w Regionie IV, wraz z Toruniem (prawie 200 tys.), Włocławskiem (108 tys.), Grudziądzem (nieco ponad 93 tys.) i znajdującym się już na Mazowszu Płockiem (120 tys.).