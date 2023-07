Atak nożownika w Kowalewie Pomorskim. 46-latek zaatakował 47-latkę. Sprawca i ofiara byli pijani Katarzyna Piojda

46-latek rzucił się z nożem na swoją partnerkę. Oboje byli nietrzeźwi Archiwum PPG

47-latka z ranami kłutymi trafiła do szpitala. To po tym, jak zaatakował ją nożownik. Kobieta go zna. To - jak się okazuje - jej partner. Zdarzenie miało miejsce w Kowalewie Pomorskim niedaleko Golubia-Dobrzynia.