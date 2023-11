Atlantyckie niże jeden po drugim przechodzą przez Kujawsko-Pomorskie. Raz będzie cieplej, innym razem chłodniej

We wtorek przy południowo- zachodnim dość silnym wietrze temperatura wzrośnie do 10 – 11 stopni Celsjusza. W środę i czwartek wektor wiatru zmieni się na północno-zachodni, co przyniesie ochłodzenie – w te dni maksymalna temperatura ustali się na Kujawach i Pomorzu kolejno na 8 i 6 stopni.

Jeszcze chłodniej ma być w sobotę – do 4 lub 5 stopni. W niedzielę powieje z zachodu Europy, co przyniesie zdecydowane ocieplenie – do 10, nawet 11. W poniedziałek 20 listopada słupek rtęci w termometrach podejdzie do ósmej kreski.