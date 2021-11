Autostradą A1 na południe już trzema pasami. Druga jezdnia autostrady przejezdna

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - na udostępnionej do ruchu jezdni autostrady - w kierunku południowym - będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 km na godz. Jadący w przeciwnym, północnym kierunku, nadal będą mogli poruszać się dwoma pasami ruchu, ponieważ w dalszym ciągu kontynuowane są tu prace budowlane . W związku z tym będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km.

Oddanie do dyspozycji kierowców zachodniej jezdni autostrady A1 na tym odcinku oznacza, że wszyscy jadący na południe kraju, po minięciu węzła Radomsko, będą mieli do dyspozycji 13-kilometrowy odcinek jezdni z trzema pasami ruchu.

Wkrótce kolejne dobre wiadomości

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ponad 80 km starych odcinków drogi, A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, to ponad 2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.