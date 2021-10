W grudniu pojedziemy pociągiem z Płocka, Brodnicy, Grudziądza do Trójmiasta

a

Od grudnia podróżni z Sierpca, Rypina, Brodnicy i Grudziądza zyskają bezpośrednie połączenie z Trójmiastem i Katowicami. Z Płocka pociągi już kursują do Katowic, a od grudnia, po 25 latach, przybędzie połączenie do Trójmiasta. Trasą z Sierpca przez Rypin do Brodnicy pociągi pasażerskie jeździły 21 lat temu. Podróżni z Grudziądza i Brodnicy zyskają możliwość podróży pociągami dalekobieżnymi po 12 latach. Uruchomienie połączeń zapewni wykonanie prac na kluczowym 12 km odcinku między Sierpcem a Brodnicą, po którym jeździły tylko pociągi towarowe.