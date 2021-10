Źle zaparkowane hulajnogi, porzucone na środku chodnika. Zobacz, jak nie parkować jednośladów [zdjęcia]

Gdy patrzy się na sposób parkowania e-hulajnóg, nie ma wątpliwości, że bardzo wielu ich użytkowników nie ma zielonego pojęcia jak to robić albo zwyczajnie ma gdzieś innych ludzi – najważniejsze, że młodzian przejechał się, a czy potem ktoś fiknie kozła przez „walniętą” byle gdzie e-hulajnogę i połamie się, to już ma głęboko w nosie. Może będzie to osoba niewidoma albo niedowidząca starsza pani, albo zapatrzony w smartfona młody człowiek...