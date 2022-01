Autostrada A1 Włocławek - Toruń zostanie poszerzona. Tak zdecydował minister

To kolejna inwestycja związana z rozbudową autostrad przewidziana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. O trzeci i czwarty pas poszerzona zostanie A2 na odcinku Warszawa - Łódź, trzeci pas zostanie dobudowany także na autostradzie A4, od Krzyżowej do Tarnowa.

- Wiele odcinków obecnie istniejącej sieci dróg szybkiego ruchu wyczerpało lub w najbliższym czasie wyczerpie możliwości sprawnego przenoszenia rosnących z roku na rok potoków ruchu. Jest tak także w przypadku autostrady A1. Dlatego reagujemy z wyprzedzeniem i rozpoczynamy prace przygotowawcze związane z dobudowaniem trzeciego pasa na obu jezdniach A1 pomiędzy Włocławkiem a Toruniem – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie łącznie 34,8 km A1 o trzeci pas ruchu o szerokości 3,75 m na każdej z jezdni autostrady, na odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.