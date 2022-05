Awans na urodziny? Anioły Toruń walczą w ten weekend o Tauron I ligę

BAS Białystok, Arka Tempo Chełm i w roli gospodarza MKST Astra Nowa Sól - to finałowi rywale toruńskich siatkarzy. Z dwiema drużynami anioły już zmierzyły się po siatką. W swojej grupie w sezonie zasadniczym dwa razy ograły Astrę, choć ostatecznie to rywal zajął 1. pozycję. Z kolei turnieju półfinałowym w Toruniu lepszy od naszej drużyny okazał się BAS (1:3). Teraz nadejdzie doskonała okazja do rewanżu.

Faworyci? Zdaniem trenera Sebastiana Tylickiego, nie ma takich w tym turnieju. - Do gry stanie wyrównana stawka drużyn, a wygranej bądź porażce może zadecydować kondycja, mocne nerwy czy długość ławki rezerwowej. Najważniejsze, że wszyscy gracze w moim zespole są zdrowi i gotowi do walki. Będziemy dobrze przygotowani - zapewnia szkoleniowiec Aniołów w rozmowie z portalem siatka.org.

Anioły to nuworysz w tym towarzystwie. Klub Wilfredo Leona powstał niemal dokładnie rok temu, zbudowana od zera drużyna zajęła drugie miejsce w swojej grupie, a potem wygrała turniej półfinałowy. To już jest zrealizowanie planu na ten sezon, bo atak na I ligę zaplanowany był dopiero za rok. Siatkarze nie mają zamiaru się jednak zatrzymywać.