Awantury, alkohol i strach. Życie wokół kamienicy w centrum Inowrocławia

- Na podwórku należącym do Urzędu Miasta między tą kamienicą a drugą, zrobili sobie śmietnik, toaletę i "przystań na znieczulenie się". Urząd Miasta zapomniał, że to miejsce należy do niego i powinien dbać o porządek, bo ludzie mieszkający wokół nie mają zamiaru sprzątać codziennie butelek i innych śmieci. Normalni ludzie tam mieszkający wstydzą się, ponieważ są wrzucani do jednego worka razem z tymi patologicznymi ludźmi.