Awaria w Credit Agricole. Bank pobierał więcej pieniędzy - transakcje naliczały się podwójnie

Awaria w banku Credit Agricole

We wtorek (2 września) doszło do nietypowej awarii w banku Credit Agricole. Podczas płatności pieniądze pobierane były podwójnie.

Super, zobaczyłam SMS-y ze znikającą gotówką, mało zawału nie dostałam - pisze jedna z klientek banku.

- U mnie też kasa zniknęła z konta. Człowiek się loguje patrzy i nie wierzy w to co widzi o co chodzi, kiedy jak - odpowiada inna klientka.

- Zdublowały się nie tylko płatności z 30 i 31 sierpnia, ale również z końca lipca i 1 sierpnia, które były księgowane chyba 2 sierpnia! - czytamy w komentarzu.

- Ja też saldo na minusie, transakcje sprzed miesiąca!!! To już nie pierwszy raz mam podobny problem w tym banku!!! Jestem wściekła! - komentuje kolejna klientka.