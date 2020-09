Awaria w oczyszczalni Czajka. Ścieki z Warszawy wpływają do Wisły! Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega

Ostrzeżenie w związku z awarią w oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawa "Czajka".

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i do nawadniania upraw - o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody.

Z powodu awarii kolektorów przesyłowych w Warszawie do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części Miasta.

- Apelujemy aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły - czytamy w ostrzeżeniu przesłanym przez Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Nieczystości wpływają do naszego regionu. Kontakt z zarażoną wodą może wywołać wiele chorób. W wodzie zanieczyszczonej ściekami mogą znajdować się groźne bakterie E.coli, salmonelli, a także jaja pasożytów np. tasiemca i glisty ludzkiej. Co grozi po kontakcie z zanieczyszczoną wodą? Pierwszymi objawami mogą być swędzenia skóry i wysypka. Może też dojść do zatrucia pokarmowego, któremu towarzyszą: wymioty, biegunka, bóle brzucha i nudności.