Babcia, syn i troje wnuków gnieżdżą się na 36 metrach w Bydgoszczy. A mieszkanie obok stoi puste

55-latka mieszka z 18-letnim synem i trójką wnuków. - To dzieci mojej córki, której życie tak się potoczyło, że nie ona, ale ja wychowuję jej dzieci. Wnuczka ma 15 lat, środkowy wnuk 13 lat, a najmłodszy skończył 8 lat - opowiada ich babcia. - Sprawuję nad nimi oficjalną opiekę. Zostałam ich spokrewnioną rodziną zastępczą. Inaczej trafiłyby do domu dziecka, a na to nie pozwolę.