Banki obniżają oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Młodzi szukają więc alternatywy

- To kilka tysięcy złotych. Nie chciałem, żeby pieniądze mi się rozeszły. Nie znam się na inwestowaniu, więc wybrałem bezpieczną lokatę w dużym banku na 7 procent w skali roku, co wydało mi się atrakcyjne, gdy porównałem inne takie oferty na rynku. Wczoraj dostałem pierwsze odsetki, aż 11 zł i od tej powalającej kwoty jeszcze odliczyli mi 19 procent podatku Belki - śmieje się Bartek. - Nie dziwię się, że ludzie nie chcą lokować pieniędzy w bankach, zyski są śmieszne. Ciekawe, że gdy klient bierze kredyt odsetki są o wiele większe. Mam ochotę zlikwidować tę lokatę, kupić dolary i trzymać je w skarpecie. Bo bankowe odsetki Odsetki to śmiech na sali i na dodatek jeszcze ten podatek! Przy tak żenujących zyskach nie powinno go być!